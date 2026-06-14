قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، طريقة عمل الكشك الصعيدي.

طريقة عمل الكشك الصعيدي..

المكونات

كشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل اسود

بهار مشكل

لتر مرق الدجاج

طريقة عمل الكشك الصعيدي:

يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.

نضيف مرق الدجاج او حليب ويترك حتى يغلي.

نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.

نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.

نضعه في الاطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.