طريقة عمل سلطة دجاج بالخضار .. اعرفي المقادير

تعد سلطة الدجاج بالخضار من الأكلات الصحية واللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص.

مقادير سلطة الدجاج بالخضار

٢ صدور دجاج مشوي بزيت الزيتون و البابريكا

ملح

فلفل

للسلطة

خس كابوتشا

كرنب ابيض و بنفسجي

2 جزر

فول سوداني محمص ومملح

مصف حبة فلفل احمر

نصف حبة فلفل اصفر

2 خيار

بصل احمر

1 مانجا

2 كوب فاصوليا خضراء مسلوقة

للصوص :

2 فص ثوم مفروم

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب خل بلسمك

4 ملعقة كبيرة زيت سمسم

1 ملعقة كبيرة عسل

ملح

فلفل

للطبقة المقرمشة:

عجينة سبرينج رول

1 ملعقة كبيرة عسل لدهن طبقة السبرينج رول

سمسم

حبة البركة

طريقة تحضير سلطة الدجاج والخضار

تبلي الدجاج بالبابريكا وزيت الزيتون

شوحي صدور الدجاج على الطاسة من الجانبين

أخلطي مكونات الدريسينج

أخلطي مكونات الخضار ويضاف الددريسينج والدجاج والخبز ونقدم