يتحدى الحر.. طريقة عمل مشروب لاتيه بالتراميسيو

لاتيه بالتراميسيو من المشروبات اللذيذة و الغير تقليدية التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة جميل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لاتيه بالتراميسيو، فيما يلي…

مقادير لاتيه بالتراميسيو



● قهوة سريعة الذوبان

● لبن

● جبنة كريمي

● كريمة حلويات

● سكر بودرة

● فانيليا

● كاكاو خام

طريقة تحضير مشروب لاتيه بالتراميسيو



تخلط جميع المكونات معا في الخلاط

تضاف طبقة كاكاو في أكواب التقديم ثم قليل من الكريمة ويمكن إضافة بسكويت حسب الرغبة

يصب الخليط في أكواب التقديم وعلى الوجه ترش قهوة سريعة الذوبان

ويقدم باردا