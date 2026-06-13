ماذا يحدث للجسم عند تناول لبن الصويا

لبن الصويا يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم ، ويحتوي لبن الصويا غير المحلى على نسبة سكر أقل من الأنواع المنكهة أو المحلاة، كما تحتوي الحصة الواحدة عادةً على حوالي غرام واحد من السكر، مما يجعله خيارًا أفضل للاستخدام اليومي لمعظم الناس.

فوائد لبن الصويا

- صحة القلب

لبن الصويا منخفض الدهون المشبعة بشكل طبيعي، مما قد يساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أُجريت العديد من الأبحاث حول فول الصويا وصحة القلب، قد يساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL)، كما أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في دعم ضغط الدم.

قد يساعد استخدام لبن الصويا بدلاً من منتجات الألبان التي تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة في تحسين عادات صحة القلب بشكل عام

- يدعم صحة العظام

معظم أنواع لبن الصويا التجارية مدعمة بالكالسيوم وفيتامين د، ويساعد كلا العنصرين الغذائيين في الحفاظ على عظام قوية.

- يحتوي على الإيسوفلافونات المفيدة

يحتوي فول الصويا بشكل طبيعي على مركبات نباتية تسمى الإيسوفلافونات، والتي تُعرف أحيانًا باسم الإستروجينات النباتية لأنها تحاكي الإستروجين في الجسم بشكل طفيف، لكنها لا تعمل بنفس الطريقة.

من أكثر الخرافات شيوعاً حول فول الصويا أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي بسبب احتوائه على الإستروجينات النباتية، لكن الأدلة الحالية لا تدعم هذه الفكرة بالنسبة لمعظم الناس، بل تشير الأبحاث إلى أن منتجات الصويا قد تكون مفيدة للصحة

المصدر Cleveland clinic