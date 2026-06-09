بلاش محشي .. جمال شعبان يقدم نصائح لطلاب الثانوية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفترة الحالية هي فترة الامتحانات، وأن كل أسرة لديها طالب في المرحلة الإعدادية أو طالب مقبل على امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة تمثل أزمة أسرية تتكرر كل عام، وأن العامل النفسي من الأمور المهمة لكل طالب، مضيفًا: "لا بد من تهيئة الجو النفسي المناسب، والحصول على ساعات نوم كافية قبل ليلة الامتحان، مع ضرورة الابتعاد عن المنبهات ومشروبات الطاقة والأدوية المنبهة التي تجعل الطالب يسهر لفترات طويلة."

بلاش محشي

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن على كل طالب تناول المشروبات الطبيعية والخضروات والفاكهة والأسماك والبيض واللبن وغيرها من الأغذية المفيدة للجسم، كما نصح الطلاب بالابتعاد عن المحشي خلال فترة الامتحانات لأنه من الأطعمة الدسمة التي تسبب الكسل والخمول.

ولفت إلى أن على كل طالب أن يؤدي ما عليه من واجبات، وأن تكون النتيجة بعد ذلك بيد الله، موضحًا أن الجميع يهتم بمتابعة أوائل الناجحين، بينما هو يهتم أيضًا بمتابعة من هم في المراتب الأخيرة.

وأشار إلى أن الأهم في الحياة هو النجاح المستدام، وأن النجاح في الثانوية العامة هو نجاح في مرحلة تعليمية فقط، أما النجاح الحقيقي فيتمثل في مسيرة الحياة ومحصلة الإنجازات النهائية، وأن يكون الطالب مصدر فخر ومكسب لأسرته ووطنه.