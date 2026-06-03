توك شو| نصيحة من جمال شعبان بسبب الجو.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطماطم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



تحذير عاجل للمواطن بشأن حرارة الجو.. ونصيحة من جمال شعبان

تشهد البلاد خلال الأيام الحالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهناك ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع الحذر من التعرض للمشكلات الصحية بسبب حرارة الجو.

وأكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لـ معهد القلب القومي، أنه يطالب المواطنين في ظل الارتفاع في درجات الحرارة بارتداء ملابس قطنية أو كتان، وذلك لتجنب التعرض للإجهاد الحراري.

القطن أو الكتان

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الكثيرين لا يستطيعون شراء ملابس كاملة من القطن أو الكتان، لذلك يمكن أن تكون الملابس الداخلية على الأقل مصنوعة من القطن.

ولفت إلى أن القطن يمتص العرق ويجعل الجسم أكثر راحة ويقلل الإحساس بحرارة الجو، مشيرًا إلى أن الشخص قد يُصاب بضربة شمس أو إجهاد حراري حتى وهو داخل المنزل.

وأشار إلى ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه خلال هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أهمية اهتمام كل أسرة بالأطفال وكبار السن، لأنهم لا يطلبون الماء بشكل مستمر.

ذروتها النهاردة وبكرة ومستمرة لمدة أسبوع.. تحذير عاجل من الأرصاد

تشهد جميع المحافظات خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، في ظاهرة أصبحت تتكرر بشكل متزايد نتيجة التغيرات المناخية والعوامل الجوية المختلفة التي تؤثر على مصر وجميع الدول.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز لهيئة الأرصاد الجوية، بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة؛ ما يضاعف الإحساس بارتفاع الحرارة.



الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع

تعتبر الطماطم من أهم المحاصيل الزراعية والسلع الغذائية الأساسية التي تحظى باهتمام كبير من المستهلكين، نظرًا لدخولها في إعداد العديد من الوجبات اليومية، فجميع الوجبات اليومية يدخل في تكوينها الطماطم.

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه هناك انخفاض في أسعار الخضروات الإستراتيجية مثل الطماطم والبطاطس والبصل.

وقال حاتم النجيب في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: "هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الطماطم في الأسواق ودخلنا موسم الصيف وهناك زيادة في المعروض".



وتابع حاتم النجيب: "هناك أصناف بها انخفاضات في الأسعار“، مضيفا: ”كل المنتجات الزراعية متوفرة ونحن مقبلين على موسم صيفي وسوف يكون هناك زيادة في المعروض".

الخارجية السعودية: نؤكد رفضنا القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة دول الخليج

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية السعودية، قالت ندين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين ونعتبرها انتهاكا سافرا لسيادتهما.



وأكدت الخارجية السعودية، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة دول الخليج، ونتضامن مع الكويت والبحرين وندعم إجراءاتهما لحفظ سيادتهما.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 3 يونيو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.94 جنيه

سعر الشراء: 51.80 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.48 جنيه

سعر الشراء: 60.31 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.96 جنيه

سعر الشراء: 69.76 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.84 جنيه

سعر الشراء: 13.80 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.14 جنيه

سعر الشراء: 14.10 جنيه.

الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية

أعلن الجيش الكويتي، أن الدفاعات الجوية تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وفقاً لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت مصادر بأن طيار الطائرة المقاتلة التي أُسقطت فوق إيران كان قد أُسقطت طائرته سابقًا بنيران صديقة كويتية في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي اندلعت ضد إيران نهاية فبراير الماضي.



رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية: الحد من انتقال المرضى بين المحافظات لتلقي العلاج

أكد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية، أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت توسعًا كبيرًا في الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال إنشاء خمسة مجمعات طبية متطورة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر، مع قرب افتتاح المجمع السادس بمحافظة أسوان.

وأوضح شعبان خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه المجمعات قدمت منذ بدء تطبيق المنظومة عام 2019 أكثر من 15.5 مليون خدمة طبية وعلاجية، بما يضمن توفير مختلف التخصصات والخدمات المتقدمة داخل كل محافظة، ويحد من انتقال المرضى إلى محافظات أخرى لتلقي العلاج.

وأضاف أن الدولة استثمرت أكثر من 8 مليارات جنيه لإنشاء وتجهيز المجمعات وفق أحدث المعايير العالمية، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية وتشغيل نظم التحول الرقمي، ما أسهم في إتاحة خدمات متقدمة تشمل القسطرة القلبية والمخية، وعلاج الأورام والحروق وجراحات الأوعية الدموية داخل محافظات التأمين الصحي الشامل.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3 يونيو.. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5746 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6700 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7654 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 53600 جنيه.

انخفاض غير مسبوق في المواليد.. هل تغيرت نظرة الأجيال الجديدة للزواج؟

كشفت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، عن تفاصيل انخفاض معدل المواليد، ونظرة الأجيال الجديدة للزواج، موضحة أن هناك ظروفا نفسية دفعت الكثير إلى تقنين معدلات الإنجاب.

وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تزال صعبة، معلقة: “الكثير من الشباب قبل الزواج يفكر بشكل عقلاني هل سيستطيع تكوين أسرة سوية أم لا”.

وذكرت: “الكثير يفكر في تلبية جميع احتياجات الأسرة الأساسية عند الدخول في مرحلة الزواج، وأنهم يربون الطفل بشكل جيد وتلبية جميع احتياجاته المتنوعة”.