ذروتها النهاردة وبكرة ومستمرة لمدة أسبوع.. تحذير عاجل من الأرصاد

تشهد جميع المحافظات خلال الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، في ظاهرة أصبحت تتكرر بشكل متزايد نتيجة التغيرات المناخية والعوامل الجوية المختلفة التي تؤثر على مصر وجميع الدول.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز لهيئة الأرصاد الجوية، بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة؛ ما يضاعف الإحساس بارتفاع الحرارة.

الأرصاد

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، إن البلاد بدأت الدخول في مرحلة تصاعدية لدرجات الحرارة.

الأربعاء والخميس

الأرصاد

وأوضحت منار غانم، أن ذروة الموجة ستكون يومي الأربعاء والخميس، إذ ستتجاوز درجات الحرارة الـ 37 و38 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مع توقعات بأن تسجل باقي المحافظات قيماً أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

مستمرة لمدة أسبوع

وأضافت منار غانم أن الموجة الحارة مستمرة لمدة أسبوع، مشيرة إلى أن الأجواء خلال ساعات الليل ستكون ما بين مائلة للحرارة ومعتدلة، بينما تشهد نسب الرطوبة ارتفاعًا تدريجيًا مقارنة بالفترات الماضية، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت منار غانم أن نسب الرطوبة الحالية ما زالت أقل من ذروتها المعتادة في الصيف، لكنها في اتجاه تصاعدي، داعية المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب السوائل.

وفي نفس السياق أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فى إرتفاع درجات الحرارة، وتصل القاهرة الكبري نهارا اليوم إلى 38 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب مناطق الجمهورية، ماعدا السواحل الشمالية التي تكون العظمي 30 أو أقل فى بعض المناطق.

وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ارتفاع فى نسب الرطوبة، وهي ليست مرتفعة جدا مثل الصيف، وبالتالي درجات الحرارة أعلي بحوالي درجة إلى درجتين.

وتابع أن اليوم العظمي على جنوب الصعيد تصل إلى 42 درجة مئوية نهارا، وخلال فترات الليل أقل درجات حرارة على القاهرة تكون 24، وبالتالي الأجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

بنها 38 24

دمنهور 37 23

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 36 22

بلطيم 35 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 38 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الاسماعيلية 38 23

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

كاترين 28 14

الطور 35 25

طابا 30 21

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

الاسكندرية 33 21

العلمين 30 20

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 38 26

رأس غارب 36 24

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 26

حلايب 33 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 42 28

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 42 28