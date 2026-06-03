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الأرصاد تحذر: حرارة تلامس 42 درجة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: حرارة تلامس 42 درجة وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الأربعاء، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية نهاراً، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية صباحا

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ووفق التوقعات، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من الصحراء الغربية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية/ شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

بنها 38 24

دمنهور 37 23

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 36 22

بلطيم 35 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 38 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الاسماعيلية 38 23

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

كاترين 28 14

الطور 35 25

طابا 30 21

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

الاسكندرية 33 21

العلمين 30 20

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 38 26

رأس غارب 36 24

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 26

حلايب 33 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 42 28

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 42 28

هيئة الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد شديد الحرارة شبورة مائية صباحاً سقوط أمطار

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