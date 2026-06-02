الأرصاد الجوية : طقس الغد شديد الحرارة نهارا .. والعظمى بالقاهرة 38

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الأربعاء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حارا على السواحل الشمالية نهاراً، ومعتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء تشكل شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ووفق التوقعات، توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 20% تقريباً على مناطق من الصحراء الغربية، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط، يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية شرقية/ شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 24

العاصمة الجديدة 39 23

6 اكتوبر 39 23

بنها 38 24

دمنهور 37 23

وادى النطرون 38 23

كفر الشيخ 36 22

بلطيم 35 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 38 24

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 30 21

بورسعيد 30 22

الاسماعيلية 38 23

السويس 38 22

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 38 25

نخل 36 20

كاترين 28 14

الطور 35 25

طابا 30 21

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 38 27

الاسكندرية 33 21

العلمين 30 20

مطروح 27 19

السلوم 30 20

سيوة 38 26

رأس غارب 36 24

سفاجا 38 26

مرسى علم 38 27

شلاتين 38 26

حلايب 33 24

أبو رماد 38 26

مرسى حميرة 35 25

أبرق 40 28

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 33 25

الفيوم 40 24

بني سويف 40 24

المنيا 41 24

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 42 28

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

الوادى الجديد 42 28

أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 45 30

الرياض 45 29

المنامة 39 32

أبوظبى 40 30

الدوحة 45 34

الكويت 44 31

دمشق 31 15

بيروت 26 21

عمان 29 16

القدس 29 18

غزة 28 20

بغداد 44 30

مسقط 39 33

صنعاء 30 13

الخرطوم 43 30

طرابلس 32 25

تونس 32 20

الجزائر 26 17

الرباط 26 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 12

إسطنبول 31 19

إسلام آباد 35 23

نيودلهى 39 29

جاكرتا 34 24

بكين 32 17

كوالالمبور 34 26

طوكيو 22 17

أثينا 30 17

روما 27 16

باريس 25 14

مدريد 32 18

برلين 23 13

لندن 18 12

مونتريال 25 15

موسكو 21 11

نيويورك 26 16

واشنطن 28 14

نواكشوط 42 25

أديس أبابا 25 13