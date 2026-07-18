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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رؤية عموتة تحسم الملف .. هل يعود محمد عبد المنعم إلى دفاعات الأهلي؟

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
محمود أحمد

عاد اسم محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نيس الفرنسي ليتصدر المشهد داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما ترددت أنباء عن إمكانية رحيله عن الفريق الفرنسي لتتجدد التساؤلات حول فرص عودته إلى القلعة الحمراء التي غادرها في صيف عام 2024.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بالأهلي في الأيام الأخيرة فإن مصادر داخل النادي أكدت أن فكرة استعادة المدافع الدولي لا تزال محل دراسة في ظل وجود العديد من الملفات الفنية والمالية التي يتعين حسمها قبل التفكير في فتح باب المفاوضات بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة أن محمد عبد المنعم يُعد من أبناء النادي وأحد أبرز المدافعين الذين قدموا مستويات مميزة بقميص الفريق مشيرًا إلى أن عودته ستكون محل ترحيب إذا توفرت الظروف المناسبة التي تسمح بإتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن العقبة الأولى تتمثل في المطالب المالية المنتظرة من جانب نادي نيس الفرنسي الذي لن يتخلى عن اللاعب بسهولة خاصة أنه ضمه مقابل قيمة مالية كبيرة وهو ما قد يجعل الصفقة مكلفة بالنسبة لإدارة الأهلي في ظل سياسة التعاقدات الحالية.

وأضاف أن الأهلي يضع في الوقت الحالي أولوية لتدعيم الخط الأمامي بعدما أنهى اتفاقه مع الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب تمهيدًا للإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة وهو ما يجعل توجيه ميزانية كبيرة للتعاقد مع مدافع أمرًا يحتاج إلى دراسة دقيقة.

سقف الرواتب 

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي وضعت سقفًا واضحًا للرواتب والعقود الجديدة يصل إلى 25 مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى الحوافز المرتبطة بتحقيق البطولات مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون من أبرز النقاط التي سيتم مناقشتها حال الدخول في مفاوضات مع عبد المنعم لمعرفة مدى توافق مطالبه المالية مع سياسة النادي.

وشدد على أن الأهلي لن يتردد في التحرك لحسم الصفقة إذا توافرت جميع الظروف سواء من حيث المقابل المالي أو رغبة اللاعب في العودة مؤكدًا أن وجود عبد المنعم سيمثل إضافة قوية لخط الدفاع لما يمتلكه من خبرات محلية ودولية وقدرته على قيادة المنظومة الدفاعية.

عموتة لم يحسم موقف قلب الدفاع

وعلى الجانب الفني كشف المصدر أن المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي لم يطلب حتى الآن التعاقد مع مدافع جديد حيث يفضل تقييم العناصر الموجودة داخل الفريق خلال فترة الإعداد قبل تحديد احتياجاته النهائية للموسم الجديد.

وأوضح أن عموتة لم يحسم حتى الآن موقف مركز قلب الدفاع في ظل رغبته في منح جميع اللاعبين الفرصة خلال التدريبات والمباريات الودية قبل اتخاذ أي قرار بشأن دعم هذا المركز.

وفي السياق ذاته اقترب المدافع الشاب معتز محمد من الرحيل إلى الاتحاد السكندري رغم مشاركته في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية في خطوة قد تفتح الباب أمام إعادة تقييم خيارات الأهلي الدفاعية خلال الميركاتو.

ويواصل الأهلي استعداداته لانطلاق الموسم الجديد حيث يتوجه الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد خارجي يتخلله عدد من المباريات الودية أبرزها مواجهة برشلونة يوم 19 أغسطس في إطار تجهيز الفريق للمنافسات المحلية والقارية.

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