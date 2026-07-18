الأهلي يفتح الباب أمام رحيل زيزو ضمن خطة إعادة هيكلة الرواتب

تتجه إدارة النادي الأهلي لفتح الباب أمام رحيل أحمد سيد زيزو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حال وصول عرض رسمي يلبي تطلعات النادي من الناحية المالية ويتناسب مع القيمة الفنية للاعب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإعادة ترتيب هيكل الرواتب داخل الفريق الأول، بعد الاتجاه لتقليص العقود الكبيرة التي أثارت حالة من الجدل داخل غرفة الملابس خلال الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد أنهى مؤخرًا ارتباطه بمحمود حسن تريزيجيه، رغم استمرار عقده لعدة مواسم، في إطار السياسة الجديدة التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من التوازن بين رواتب اللاعبين.

وتشير المعلومات إلى أن إدارة الأهلي كانت ترغب في التوصل إلى اتفاق مع زيزو بشأن تعديل قيمة عقده، إلا أن اللاعب تمسك بالشروط المبرمة بين الطرفين، وهو ما جعل فكرة رحيله مطروحة بقوة حال وصول عرض مناسب.

وفي الوقت الحالي، يحظى اللاعب باهتمام من عدد من الأندية خارج مصر، إلا أن الأمر لم يتطور حتى الآن إلى عروض رسمية، بينما تنتظر إدارة الأهلي أي مخاطبات رسمية لدراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب.

على جانب آخر، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما استقر على إقامة معسكره الخارجي في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، أمام جيرونا وإسبانيول، قبل أن يختتم برنامجه التحضيري بمواجهة برشلونة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.