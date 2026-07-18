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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موقع مغربي يكشف آخر تطورات ملف زيادة عدد الأندية في بطولات كاف

الكاف
الكاف
سارة عبد الله

كشف موقع البطولة المغربي أن ملف زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية كان مطروحًا للنقاش خلال أحد اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل أن يتم تأجيل حسمه إلى اجتماع مرتقب مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح الموقع أن الاجتماع المقبل سيشهد مناقشة مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمقترح، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن، في بيان رسمي، أن رئيسه هاني أبو ريدة تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وقال الاتحاد المصري في بيانه: "في ضوء الإنجازات التي حققتها الاتحادات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، تقدم هاني أبو ريدة بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يتضمن طلب زيادة عدد الأندية المشاركة في كل من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية".

وأضاف البيان أن المقترح ينص على إمكانية رفع حصة بعض الاتحادات، وفقًا لمعايير التصنيف المعمول بها، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفدرالية، على أن تبدأ مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية.

ومن المنتظر أن يحسم "كاف" موقفه من المقترح خلال اجتماعه المرتقب، بعد استكمال دراسة الجوانب التنظيمية والفنية الخاصة بتطبيقه.

دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية كاف

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