مصري برازيلي.. فرج عامر يكشف عن موهبة جديدة في نادي سانتوس

وجه المهندس فرج عامر، رسالة باكتشاف لاعب مصري برازيلي وضمه الى منتخب الناشئين للاستفادة من مهاراته بكرة القدم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "في لاعب مصري برازيلي اسمه جهاد العدوي بيلعب في نادي سانتوس مواليد ٢٠١١ مهاجم صريح وبيلعب جناح ايسر وجناح ايمن موهبة كروية كبيرة ، اتمني من المنتخب القومي يتصل بة ويلعب مع منتخبات الناشئين ، في خلال فترة بسيطة يلعب في المنتخب القومي الكبير ، في عدد كبير ، من اللاعبين ممكن يعملوا فرق كبير مع المنتخب المصري".

وحقق منتخب مصر تقدما كبيرا في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حيث قفز خمسة مراكز دفعة واحدة عقب النتائج المميزه في كأس العالم 2026.

وجاء التصنيف الجديد الصادر قبل نهائي كأس العالم ليتقدم المنتخب المصري من المركز الـ29 إلى المركز الـ24 عالميا.

وتقدم منتخب مصر عقب بلوغه الأدوار الإقصائية للمونديال .

وجاء منتخب الارجنتين في صدارة التصنيف بينما حل منتخب إسبانيا في المركز الثاني وتراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث.