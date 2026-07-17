فرج عامر: أكرم توفيق يرغب في الرحيل عن الشمال القطري

كشف فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن أكرم توفيق يرغب في الرحيل عن صفوف نادي الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرًا إلى أن اللاعب يسعى لإنهاء مشواره مع النادي.

أكرم توفيق

وأضاف فرج عامر، أن إدارة نادي الشمال القطري لا تمانع رحيل أكرم توفيق، لكنها لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع اللاعب بسبب وجود خلاف على بعض الأمور المالية المتعلقة بالموسم الحالي.

وأوضح أن الأزمة لا تتعلق بمبدأ الرحيل، وإنما بحسم المستحقات المالية بين الطرفين، مؤكدًا أن إنهاء هذا الخلاف سيمهد الطريق لإتمام الانفصال بشكل رسمي.