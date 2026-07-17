الأهلي ينعى ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة بالجزائر

ينعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وبالنيابة عن أعضاء وجماهير الأهلي، ضحايا الحريق الأليم، الذي شهدته مؤسسة الطفولة المسعفة بمدينة المحمدية في الجزائر الشقيقة.

ويتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الشعب الجزائري الشقيق، وإلى أسر الضحايا وذويهم، في هذا المصاب الجلل، ويدعو المولى -عز وجل - أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم وذويهم والشعب الجزائري الشقيق الصبر والسلوان.. إنا لله وانا الرجعون.