حسين الشحات: سعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتجديد عقده لمدة موسمين، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028، مؤكدا أن استمراره مع الأهلي يمثل مصدر فخر وسعادة بالنسبة إليه.

وقال الشحات: "سعيد جدا بتجديد عقدي مع الأهلي، ورحلتي مع بيتي مستمرة، وأتطلع لمواصلة تحقيق النجاحات مع زملائي بالفريق وإسعاد الجماهير.

وأضاف: "الأهلي هو بيتي، وستظل علاقتي بالنادي قائمة على الحب والاحترام، ولم أتخيل يوما أن أبتعد عن النادي أو عن ملعب التتش".

وأكد الشحات أن طموحه بعد تجديد عقده يتمثل في مواصلة حصد المزيد من الألقاب، وإسعاد جماهير الأهلي، مشددا على أن الفريق قادر على تحقيق جميع الأهداف رغم صعوبة الموسم المقبل.

واختتم حسين الشحات كلمته بتوجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قائلا: "بدعمكم نستطيع تحقيق المستحيل، وسوف نبذل أقصى ما لدينا لإسعادكم ولحصد المزيد من البطولات".