أغنيتها الجديدة.. روبي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على البحر

لفتت الفنانة روبي الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتفاعل مع أحدث أغنياتها وسط أجواء صيفية مميزة وإطلالة عفوية نالت إعجاب متابعيها.

تفاصيل إطلالة روبي

وظهرت روبي في الفيديو وهي تقف على شرفة تطل على البحر، وتتمايل على أنغام أغنيتها الأخيرة، في أجواء اتسمت بالحيوية والمرح، لتتفاعل مع كلمات الأغنية بحركات عفوية وابتسامة جذبت أنظار جمهورها.



واختارت روبي إطلالة صيفية بسيطة ومريحة، حيث ارتدت توبًا متعدد الألوان بطبعات صيفية مزجت بين درجات الوردي والأحمر والأخضر، ونسقته مع بنطال واسع باللون الوردي منحها مظهرًا كاجوال يناسب أجواء المصيف.

روبي

وأكملت إطلالتها بارتداء كاب أبيض لحمايتها من أشعة الشمس، مع ترك شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها، كما اعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، واكتفت بإكسسوارات ناعمة تمثلت في سلسلة رقيقة حول الرقبة، لتظهر بإطلالة صيفية بسيطة وأنيقة.

روبي

تفاعل الجمهور

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من جمهور روبي، الذين أشادوا بإطلالتها العفوية وأجواء الفيديو الصيفية، إلى جانب تفاعلها مع أغنيتها الأخيرة، مؤكدين أن ظهورها اتسم بالبساطة والحيوية التي اعتادوا عليها في إطلالاتها.

روبي

ويأتي هذا الظهور في إطار حرص روبي على مشاركة جمهورها بلقطات من يومياتها وأحدث أعمالها الفنية، والتي تحظى دائمًا بتفاعل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.