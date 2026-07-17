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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش مغرورة.. أحدث إنتاجات نادر حمدي لـ روبي

روبي
روبي
محمد سعيد

طرحت شركة بيانوكيز، للمنتج والموزع الموسيقي نادر حمدي، أحدث إنتاجاتها الغنائية بعنوان مش مغرورة لـ روبي، ضمن ميني ألبومها الجديد الحب إيه.

وتعد الأغنية خامس إنتاجات الشركة، بعد عدد من الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية، من بينها زي الجن لـ لميس كان، و ليها لعمرو مصطفى، وصاحبي لعبد الباسط حمودة، وطيبة تاني لأ لـ أحمد سعد، في إطار خطة الشركة للتوسع في مجال الإنتاج الموسيقي.

أغنية مش مغرورة

وتحمل أغنية مش مغرورة توقيع الشاعر حسين خالد، فيما جاءت من ألحان وتوزيع أردني، بينما تولى نادر حمدي مهمة المكس والماستر، في تعاون جديد يجمعه بروبي.

وتتميز الأغنية بإيقاعها السريع وكلماتها المرحة، إذ تقدم روبي من خلالها لونها الغنائي الخفيف الذي اعتاد عليه الجمهور، حيث تقول في مطلعها: مش مغرورة.. بس تنكة شوية.. أصلي حلوة شوية.

وتواصل شركة بيانوكيز من خلال هذا العمل خطتها لتقديم إنتاجات غنائية متنوعة بالتعاون مع عدد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، حيث تم طرح الأغنية عبر مختلف المنصات الموسيقية وقناة روبي الرسمية على يوتيوب ضمن ميني ألبوم الحب إيه.

نادر حمدي روبي أغنية مش مغرورة أغاني روبي

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