أحمد شاهين ينضم لأسرة مسلسل محمود الطيار بطولة دياب

انضم الفنان أحمد شاهين إلى أسرة مسلسل محمود الطيار بطولة الفنان دياب، بالتزامن مع بدء صناع العمل تصوير المشاهد الأولى من المسلسل، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك أحمد شاهين في بطولة العمل إلى جانب دياب، حيث يواصل فريق المسلسل تصوير مشاهده وفقًا للجدول المحدد، تحت قيادة المخرج محمد عبد السلام.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، وتواصل الجهة المنتجة للعمل إنهاء تعاقدات جميع الأبطال لتحديد موعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه في موسم الـOff Season.

أعمال أحمد شاهين

يشار إلى أن أحمد شاهين، شارك في مسلسل الاميرة بطولة الفنانة ياسمين صبري، وتناول العمل قصة زينب التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع، وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة.

شارك في بطولة مسلسل الأميرة نخبة من أبرز الفنانين منهم: ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.