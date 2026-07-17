عمرو دياب يتصدر التريند مع برومو ألبومه "حبيتك"

تصدر النجم عمرو دياب التريند عقب طرح البوستر الرسمي ومقطع قصير من أحدى أغنيات ألبومه الجديد "حبيتك".



وأصبح عمرو دياب حديث مواقع التواصل الاجتماعي واحتل صدارة موقع x بالتزامن مع ظهور لافت بإطلالة شبابية جديدة أثارت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.



وظهر الهضبة في صورة البرومو بلوك جديد وإطلاله صيفية جذابة مع نظارات شمسية .



وتفاعل جمهور الهضبة مع المقطع القصير الذي اعتبره الجمهور إعلانا عن قرب طرح ألبومه المرتقب.



وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد مؤخرًا استعدادا لطرحه قريبًا، ليؤكد كعادته سيطرته على موسم الصيف الغنائي.



يذكر أن آخر ألبومات الهضبة كان الصيف الماضي بعنوان "ابتدينا" وحقق أعلى نسب استماع لألبوم عربي عبر مختلف المنصات الموسيقية.