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«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟

جدارية «ثمانينية الإمام»
جدارية «ثمانينية الإمام»
محمد شحتة

تواصل جدارية «ثمانينية الإمام» جذب أنظار زوار جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بعدما تحولت إلى واحدة من أبرز المحطات الفنية والثقافية داخل المعرض. 

وتعكس «ثمانينية الإمام» رؤية الأزهر في توظيف الفن كوسيلة لتوثيق سيرة رموزه الوطنية والدينية، وفي مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بما يجمع بين الإبداع البصري والتوثيق التاريخي. 

وتبرز «ثمانينية الإمام» كيف يمكن للفن أن يسهم في تعزيز الوعي الثقافي، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ مؤسساتها وشخصياتها المؤثرة، في إطار رسالة الأزهر الرامية إلى نشر الفكر الوسطي وترسيخ الهوية الوطنية.

جدارية «ثمانينية الإمام» بجناح الأزهر

وجذبت جدارية «ثمانينية الإمام» بجناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب أنظار الزائرين، بعدما تحولت منذ انطلاق المعرض إلى محطة رئيسة يقصدها الجمهور لمتابعة تطور مراحلها يومًا بعد يوم، وتوثيق رحلتها الفنية بالصور التذكارية.

وانطلقت الجدارية برصد المراحل الأولى من حياة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بداية من الطفولة، ثم مرحلة الشباب، مرورًا بفترة رئاسته لجامعة الأزهر، وصولًا إلى توليه مشيخة الأزهر، على أن تُستكمل يوميًا بإضافة مرحلة جديدة من مسيرته العلمية والدعوية والإنسانية، في عمل فني يوثق مسيرة أحد أبرز رموز الوسطية في العالم الإسلامي.

وشهدت الجدارية التي قام على تصميمها كل من: حنان محمد شحاته، وأمين محمد خميس، تفاعلًا واسعًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على العودة إلى جناح الأزهر لمتابعة الإضافات الجديدة، كما اصطف كثير منهم لالتقاط الصور التذكارية أمامها، لتصبح واحدة من أكثر أركان الجناح جذبًا للجمهور بمختلف فئاته العمرية.

وتعكس الجدارية رؤية الأزهر الشريف في توظيف الفن الراقي لتوثيق الرموز الوطنية والدينية، وتقديم سيرتهم بأسلوب إبداعي يجمع بين القيمة التاريخية والبعد الجمالي، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتاريخ مؤسساتها ورموزها الملهمة.

ويشارك الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته حتى 20 يوليو الجاري، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تأكيدًا لدوره في نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الوعي الديني والثقافي، وترسيخ الهوية الوطنية والحضارية.

جدارية «ثمانينية الإمام» شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب معرض الكتاب جناح الأزهر الفن

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