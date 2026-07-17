آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك

فاز آندي بورنهام بزعامة حزب العمال البريطاني بعد أن حظي بدعم النواب والنقابات العمالية وفروع الحزب في البلاد خلفا لكير ستارمر.

وبحسب تقارير بريطانية فمن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر إلى قصر باكنجهام صباح الاثنين القادم لتقديم استقالته رسميا إلى الملك تشارلز الثالث، على أن يتسلم بورنهام مهامه كرئيس للوزراء في اليوم نفسه.

ومن المتوقع أن يلقي بورنهام خطابه الأول خارج مقر رئاسة الوزراء في شارع داونينج ستريت، حيث سيعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة بعد الظهر.

ويتوقع أن يعلن بورنهام عن حزمة من السياسات الجديدة في الأسابيع المقبلة، مع تركيز خاص على أزمة غلاء المعيشة التي تشكل هاجسا رئيسياً للمواطنين البريطانيين، وذلك في إطار سعيه لتقديم رؤية اقتصادية واجتماعية تلبي تطلعات الشعب البريطاني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.