الصين تعارض بشدة قرار بريطانيا تأميم شركة "بريتش ستيل" للصلب

أعربت الصين اليوم /الجمعة/ عن معارضتها الشديدة واستيائها البالغ من قرار الحكومة البريطانية تأميم شركة "بريتش ستيل"للحديد والصلب، داعية إلى منح الشركات الصينية في المملكة المتحدة معاملة عادلة.

كانت شركة "بريتش ستيل" مملوكة لشركة صلب صينية خاصة تدعى "جينجي ستيل"، التي ضخت رأس مال هائل في الصناعة بعد أن استحوذت على الشركة، مما ساعد في استمرار عمل الشركة بعد سنوات من الخسائر.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية - حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) - إن الجانب البريطاني استحوذ على الشركة بالقوة تحت ذريعة الأمن القومي وتجاهل الإسهامات التي قدمتها "جينجي" إلى الاقتصاد والمجتمع البريطاني.

وأضاف المتحدث أن الخطوة التي اتخذها الجانب البريطاني تضر على نحو خطير بالحقوق والمصالح المشروعة "لجينجي"، وتقوض بشدة ثقة الشركات الصينية في الاستثمار بالمملكة المتحدة.

وأكد المتحدث الصيني أن بلاده ستتابع تطورات هذه المسألة وستدعم الشركات الصينية في حماية حقوقها، داعيا بريطانيا على الإيفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حماية الاستثمار البريطانية-الصينية.

كانت جينجي قد أكدت أنها ستسعى للحصول على تعويض كامل عن استثماراتها في الشركة، فيما أفادت الحكومة البريطانية أن تقييما مستقلا سيحدد أي تعويض.