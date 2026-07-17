قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
مصرع شخصين إثر عواصف رعدية عنيفة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 53 ألف شخص بفرنسا
الجدعنة في أبهى صورها .. شاب يساعد صديقه على كرسي متحرك ويخطف قلوب المصريين
رغم فضائح كأس العالم.. أكثر من 200 دولة تؤيد إنفانتينو لولاية رابعة في الفيفا
«ثمانينية الإمام».. كيف يوظف الأزهر الفن لتوثيق سيرة رموزه وتعزيز الوعي الثقافي؟
شظايا داخل عربة VIP.. إصابة راكبة بعد رشق قطار بالحجارة في سوهاج
نتيجة التحقيقات في وفاة الفنان جوش جريسيتي
الذهب اليوم بـ 4992 جنيهات.. مفاجأة للمقبلين على الزواج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي

الامساك
الامساك
نهى هجرس

إذا كنت تعاني من صعوبة في التبرز، فهناك عدة طرق غير طبية لتنشيط الأمعاء وتخفيف الإمساك، في هذه المقالة، نستعرض بعض الأفكار التي يمكنك تجربتها في المنزل لعلاج الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء.

أولاً، إذا لاحظتَ تغييراً في نمطك المعتاد، فلا داعي للقلق، فبإجراء بعض التغييرات البسيطة، ستجد نفسك على الأرجح تعود إلى عاداتك الطبيعية.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

- عصير الليمون

من الطرق الفعّالة لتحفيز حركة الأمعاء شرب كوب من الماء ممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم وعند الاستيقاظ، يُنصح باستخدام المصاصة نظرًا لحموضة الليمون، إذ قد تُصبح الأسنان حساسة بعد شرب ماء الليمون بانتظام.

ستستفيد أيضاً من فيتامين سي الأساسي الموجود في الليمون لجهاز المناعة لديك.

 - زيت الزيتون

قد يُساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون صباحًا على معدة فارغة في تسهيل حركة الأمعاء، يعمل الزيت كمزلق في الجهاز الهضمي، مما يُسهّل مرور الفضلات الصلبة، كما أنه يُليّن البراز، مما يُسهّل عملية الإخراج بشكل كامل

- عصير البرقوق/البرقوق المجفف

يُعدّ عصير البرقوق أحد العلاجات التقليدية للإمساك، يفتقر عصير البرقوق إلى الألياف الموجودة في الفاكهة المجففة، لكن كلاهما غنيّان بالسوربيتول، يمرّ السوربيتول عبر الأمعاء دون هضم، ويجذب الماء إليها، مما يزيد من حجم البراز ويحفّز حركة الأمعاء.

الامساك علاج الامساك طرق التخلص من الامساك الليمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

ترشيحاتنا

الكهرباء

كيف تقلل استهلاك الكهرباء وتحد من ارتفاع الفاتورة؟

الحرارة

درجات الحرارة تصل 45 درجة مئوية| كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟

سرطان الدم

اعراض سرطان الدم.. 9 علامات تحذيرية لايجب تجاهلها

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد