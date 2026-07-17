علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي

إذا كنت تعاني من صعوبة في التبرز، فهناك عدة طرق غير طبية لتنشيط الأمعاء وتخفيف الإمساك، في هذه المقالة، نستعرض بعض الأفكار التي يمكنك تجربتها في المنزل لعلاج الإمساك وتحفيز حركة الأمعاء.

أولاً، إذا لاحظتَ تغييراً في نمطك المعتاد، فلا داعي للقلق، فبإجراء بعض التغييرات البسيطة، ستجد نفسك على الأرجح تعود إلى عاداتك الطبيعية.

طرق طبيعية لعلاج الإمساك

- عصير الليمون

من الطرق الفعّالة لتحفيز حركة الأمعاء شرب كوب من الماء ممزوج بعصير نصف ليمونة قبل النوم وعند الاستيقاظ، يُنصح باستخدام المصاصة نظرًا لحموضة الليمون، إذ قد تُصبح الأسنان حساسة بعد شرب ماء الليمون بانتظام.

ستستفيد أيضاً من فيتامين سي الأساسي الموجود في الليمون لجهاز المناعة لديك.

- زيت الزيتون

قد يُساعد تناول ملعقة صغيرة من زيت الزيتون صباحًا على معدة فارغة في تسهيل حركة الأمعاء، يعمل الزيت كمزلق في الجهاز الهضمي، مما يُسهّل مرور الفضلات الصلبة، كما أنه يُليّن البراز، مما يُسهّل عملية الإخراج بشكل كامل

- عصير البرقوق/البرقوق المجفف

يُعدّ عصير البرقوق أحد العلاجات التقليدية للإمساك، يفتقر عصير البرقوق إلى الألياف الموجودة في الفاكهة المجففة، لكن كلاهما غنيّان بالسوربيتول، يمرّ السوربيتول عبر الأمعاء دون هضم، ويجذب الماء إليها، مما يزيد من حجم البراز ويحفّز حركة الأمعاء.