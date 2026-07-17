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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على إتهامات ترامب بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف
محمود نوفل

عبّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن رفض موسكو الشديد للاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا مؤخرا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. 

  وقال بيسكوف في بيان له : "لم تؤثر روسيا بأي شكل من الأشكال على الانتخابات الأمريكية... نرفض جميع هذه الاتهامات بشكل قاطع".

وأضاف: "روسيا لم تتدخل قط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا نتوقع أن يحاول أحد التدخل في شؤوننا الداخلية".

ولاحقا ؛ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السرية عن معلومات استخباراتية حول "ثغرات خطيرة" في منظومة الانتخابات الأمريكية. 
 

وقال في حديث متلفز إنه وجّه بتحقيق واسع ومحاسبة المسؤولين الذين أخفوا هذه المعلومات عن الرئاسة والرأي العام.

وأضاف: ستكشف وثائق استخباراتية "بالغة الأهمية" أن البنية التحتية للانتخابات الأمريكية كانت عرضة بشكل غير مسبوق لهجمات إلكترونية وسوء الاستخدام والتدخل الأجنبي. 
 

واتهم عددا من خصوم الولايات المتحدة بينهم روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية وجهات غير حكومية، بامتلاك القدرة على التأثير في البنية التحتية للانتخابات الأمريكية.

الكرملين روسيا ترامب الإنتخابات الأمريكية ديمتري بيسكوف

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