الكرملين: تصرفات الناتو العدوانية تدفع روسيا لأن تكون قوية وواثقة من نفسها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن تصرفات حلف شمال الأطلسي "الناتو" العدوانية، المتمثلة بتأكيده تصنيف روسيا كخصم، يحتم على روسيا أن تكون قوية وواثقة من نفسها، وأن تواصل سياستها المتسقة في التنمية، وكذلك في ضمان وحماية مصالحها.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس - : "هذا يلزمنا بأن نكون أقوياء، وأن نكون واثقين من أنفسنا، وأن نواصل سياستنا الرزينة".

وأضاف أن ذلك يكون أولاً، فيما يتعلق بتنمية بلادنا تكنولوجياً واقتصادياً، وفيما يتعلق بضمان وحماية مصالحنا في ظل تصرفات "الناتو" العدوانية، لأن مجرد إعلان شخص ما كعدو هو في حد ذاته تصرف عدواني.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن حلف "الناتو" أُنشئ كأداة للمواجهة، في البداية ضد الاتحاد السوفييتي، ثم ضد روسيا لاحقاً.

وفي تعليقه على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول إمكانية منح الولايات المتحدة أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال بيسكوف: "جميع وكالاتنا المعنية والقائد الأعلى على دراية تامة بما يجب فعله. وصدقوني، نبذل كل ما يلزم لحماية مصالحنا".

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية، وتورط دول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع، وتُعد "لعبًا بالنار".

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنات أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا، وقد صرّح الكرملين بأن حشد الغرب للأسلحة في أوكرانيا يأتي بنتائج عكسية على المفاوضات وسيكون له أثر سلبي.