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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين: إنشاء المنطقة الأمنية على الحدود مع أوكرانيا يسير بسلاسة

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين " دميتري بيسكوف، اليوم ا، أن المنطقة الأمنية العازلة على الحدود الروسية الأوكرانية يجري إنشاؤها بشكل منهجي، وقد تحققت نتائج مهمة في تقدم القوات الروسية.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية - أشار بيسكوف إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية كثفت هجماتها على البنية التحتية المدنية الروسية بسبب تدهور الوضع على الجبهة، مضيفا أن "الوضع على الجبهة يتدهور بشكل مطرد بالنسبة لكييف كل يوم . قواتنا تتقدم".

وأوضح أن "الأمر الأساسي ليس الخطاب، بل الأفعال (لنظام كييف)، ونظام كييف يستهدف منشآت قطاع الطاقة الروسية، والبنية التحتية المدنية التي لا علاقة لها في الواقع بالمجمع العسكري، أو المجمع الصناعي العسكري.

وأوضح أن روسيا لا تزال منفتحة على محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعتمد على الوساطة الأمريكية في هذه العملية.

ووفقا له، فإن اتصالات موسكو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر عبر القنوات القائمة متكررة للغاية، وهي موضع ترحيب دائم في روسيا.

وأشار إلى أن الكرملين يأمل ألا يعرقل الاتحاد الأوروبي فرص المفاوضات بشأن أوكرانيا، داعيا بولندا إلى إعادة النظر في إنتاجها للطائرات المسيرة لصالح أوكرانيا.

الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القوات الروسية

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