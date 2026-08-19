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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018.

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ‏ينتج قوة تصل إلى 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم ‏دوران أقصى يبلغ 144 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة. ‏

تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية، ‏وتأتي بخيارين لناقل الحركة: الأول يدوي بـ 5 سرعات، والثاني ‏أوتوماتيك بـ 4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 175 كم/ساعة.‏

                                                                            

ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4260 مم، وعرضها 1680 مم، ‏والارتفاع الكلي 1405 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول ‏‏2440 مم، تزن السيارة وهي فارغة حوالي 1010 كجم، وتأتي بارتفاع ‏عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 155 مم، وترتكز الفئات المختلفة ‏على جنوط قياس 13 أو 14 بوصة.‏

تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 45 لتراً، وتستهلك في المتوسط ‏‏6.9 لتر من البنزين لكل 100 كم في ناقل الحركة اليدوي، ويرتفع إلى ‏‏7.8 لتر في النسخة الأوتوماتيك. ‏

أما عن سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏390 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة. 

السيارات المستعملة هيونداي فيرنا موديل 2018 هيونداي فيرنا هيونداي فيرنا فيرنا موديل 2018

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أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

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