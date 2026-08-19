أسعار هيونداي فيرنا المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، ‏فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018.

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، ‏ينتج قوة تصل إلى 106 حصان عند 5800 دورة في الدقيقة، وعزم ‏دوران أقصى يبلغ 144 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة. ‏

تتسارع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية، ‏وتأتي بخيارين لناقل الحركة: الأول يدوي بـ 5 سرعات، والثاني ‏أوتوماتيك بـ 4 سرعات، وتبلغ سرعتها القصوى 175 كم/ساعة.‏

ويبلغ الطول الإجمالي للسيارة 4260 مم، وعرضها 1680 مم، ‏والارتفاع الكلي 1405 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول ‏‏2440 مم، تزن السيارة وهي فارغة حوالي 1010 كجم، وتأتي بارتفاع ‏عن الأرض (خلوص أرضي) يبلغ 155 مم، وترتكز الفئات المختلفة ‏على جنوط قياس 13 أو 14 بوصة.‏

تحتوي السيارة على خزان وقود بسعة 45 لتراً، وتستهلك في المتوسط ‏‏6.9 لتر من البنزين لكل 100 كم في ناقل الحركة اليدوي، ويرتفع إلى ‏‏7.8 لتر في النسخة الأوتوماتيك. ‏

أما عن سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2018‏‏‏، فياتي بمتوسط ‏‏390 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية ‏للسيارة.