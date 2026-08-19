استدعاء ضخم يضرب 850 ألف سيارة من جيب ودودج ورام وكرايسلر

كشفت مجموعة "ستيلانتيس" عن واحدة من أكبر حملات الاستدعاء للسيارات خلال عام 2026، والتي شملت 848511 سيارة داخل الولايات المتحدة وما يتجاوز 955000 سيارة عالميًا، وذلك إثر اكتشاف خلل برمجي في نظام الراديو والترفيه قد يمنع عرض صورة كاميرا الرجوع للخلف على الشاشة الرئيسية عند التراجع بالمركبة.

تفاصيل الخلل البرمجي وإجراءات الإصلاح الهوائي

يرتبط الاستدعاء بخلل في برمجيات وحدة الراديو يمنع البث المباشر لكاميرا الرؤية الخلفية، مما يعطل عمل تقنية أمان تعتبر إجبارية بموجب اللوائح الفيدرالية الأمريكية.

وأكدت الشركة عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات جراء هذا الخلل حتى الآن، مع التوصية بالاعتماد على المرايا الجانبية والخلفية أثناء المناورة والرجوع للخلف لحين معالجة المشكلة.

وتوفر مجموعة ستيلانتيس التحديث البرمجي المصلح للخلل للملاك عبر الهواء دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة، حيث تظهر إشعارات التحديث مباشرة على شاشات الوسائط داخل السيارات المتأثرة للبدء في تثبيتها مجانًا.

الطرازات المتأثرة بالاستدعاء لعامي 2026 و2027

يشمل الاستدعاء أكثر من 15 طرازًا مختلفًا عبر علامات جيب ودودج ورام وكرايسلر لعامي الموديل 2026 و2027.

وتضم القائمة سيارات كرايسلر باسيليكا وباسيليكا الهجينة القابلة للشحن وفويجر لعامي 2026 و2027، وسيارة دودج تشارجر لعامي 2026 و2027، بالإضافة إلى طرازات جيب لعام 2026 التي تشمل شيروكي وكومباس وجلاديتور، جراند شيروكي، جراند شيروكي L، جراند واجونير، جراند واجونير L ورانجلر، فضلًا عن شاحنات رام 1500 و2500 وحافلات بروماستر وبروماستر الكهربائية لعام 2026.