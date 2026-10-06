جامعة الدول العربية تناقش مخاطر الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة

تعقد جامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، يومي 6 و7 أكتوبر 2026، ورشة العمل الإقليمية حول «الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، واتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل».

وذلك بتنظيم إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بقطاع الشؤون السياسية الدولية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح.

وتناقش الورشة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات الإقليمية والدولية في مجال الحد من التسلح ونزع السلاح، وفي مقدمتها المخاطر الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، إلى جانب الإعلان السياسي الخاص بالحد من هذه المخاطر، فضلًا عن اتفاقية حظر أو تقييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة

كما تتناول الورشة أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل، وما يرتبط بها من قضايا وتحديات في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها تكنولوجيا الأسلحة، بما يتيح تبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويشارك في أعمال الورشة عدد من الخبراء من الدول العربية، إلى جانب خبراء من مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، وبرنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في ليبيا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشبكة الدولية المعنية بالأسلحة المتفجرة، ومنظمة «المادة 36»، فضلًا عن ممثلين عن الإدارات المعنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتأتي الورشة في إطار تعزيز الحوار والتنسيق الإقليمي حول قضايا الحد من التسلح ونزع السلاح، وتبادل الخبرات بشأن التحديات المرتبطة باستخدام الأسلحة التقليدية والمتطورة، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، بما يدعم الجهود الرامية إلى الحد من آثارها الإنسانية.