مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نصر أكتوبر محطة فارقة ويظل حاضرا في الذاكرة

أكد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان الأمة العربية باعتبارها محطة فارقة في تاريخ المنطقة، جسدت إرادة الشعب المصري وقدرة القوات المسلحة المصرية على استعادة الأرض وفرض واقع جديد في المنطقة، مهنئا مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال السفير العكلوك - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حرب أكتوبر 1973 لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، وإنما كانت حدثًا تاريخيًا أعاد صياغة معادلات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط، وأثبت أن إرادة الشعوب وقدرتها على الدفاع عن حقوقها وأراضيها يمكن أن تحدث تحولًا حقيقيًا في مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن دروس أكتوبر وما حملته من معانٍ في الصمود والإرادة لا تزال حاضرة حتى اليوم.

وأبرز العكلوك أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة تستحضر فيها الشعوب العربية قيم التضحية والصمود والدفاع عن الأرض والحقوق، وهي القيم التي تتطلع فلسطين إلى تجسيدها في نضالها من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني ينظر بكل تقدير واعتزاز إلى الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حاضرة في مختلف مراحل القضية الفلسطينية، سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، ومدافعة عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وذكر أن المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن مصر تمثل الطرف الرئيسي في الجهود العربية والدولية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته، والحفاظ على حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.