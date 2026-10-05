قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم
أشهر 1.368 بطاقة صفراء.. معلومات بارزة عن حكم القمة 133 بين الزمالك والأهلي
حسم الجدل قبل مواجهة الزمالك.. الجيش الرواندي يكشف موقفه من الصفقات
6 أكتوبر مش إجازة.. موعد ترحيل العطلة للحكومة والقطاع الخاص والبنوك
الأربعاء أول اجتماع للجنة دراسة اعتراض الرئيس على المادة 25 بمشروع قانون جامعة كيان
بسبب أتعاب المحامي.. تأجيل دعوى ضد محمد صلاح لصالح محامٍ لجلسة 18 أكتوبر
مدرسة غير متوقعة.. اتحاد الكرة يعلن عن حكم قمة الزمالك والأهلي في الدوري
محطات مونوريل غرب النيل.. 8 محطات تبدأ التشغيل التجريبي خلال أيام
وزير الداخلية الأسبق: الإخوان كانوا وراء أحداث مباراة الأهلي والمصري في بورسعيد
قمة أوربية نارية بين فرنسا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إدراج الدكتورة هبة سعودي بجامعة الأزهر ضمن أفضل علماء العالم في مجال المواد النووية والآثار الإشعاعية
الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 2025: أفريقيا قادرة على تعزيز إنتاجيتها بفضل الذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نصر أكتوبر محطة فارقة ويظل حاضرا في الذاكرة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية
مندوب فلسطين بالجامعة العربية
أ ش أ

أكد السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان الأمة العربية باعتبارها محطة فارقة في تاريخ المنطقة، جسدت إرادة الشعب المصري وقدرة القوات المسلحة المصرية على استعادة الأرض وفرض واقع جديد في المنطقة، مهنئا مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وقال السفير العكلوك - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حرب أكتوبر 1973 لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، وإنما كانت حدثًا تاريخيًا أعاد صياغة معادلات سياسية وأمنية في الشرق الأوسط، وأثبت أن إرادة الشعوب وقدرتها على الدفاع عن حقوقها وأراضيها يمكن أن تحدث تحولًا حقيقيًا في مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن دروس أكتوبر وما حملته من معانٍ في الصمود والإرادة لا تزال حاضرة حتى اليوم.

وأبرز العكلوك أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل مناسبة تستحضر فيها الشعوب العربية قيم التضحية والصمود والدفاع عن الأرض والحقوق، وهي القيم التي تتطلع فلسطين إلى تجسيدها في نضالها من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني ينظر بكل تقدير واعتزاز إلى الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال حاضرة في مختلف مراحل القضية الفلسطينية، سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا، ومدافعة عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

وذكر أن المواقف المصرية تجاه القضية الفلسطينية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وأن مصر تمثل الطرف الرئيسي في الجهود العربية والدولية الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته، والحفاظ على حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية.

مندوب دولة فلسطين جامعة الدول العربية انتصارات أكتوبر حاضرة وجدان الأمة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

منتخب مصر

عاوز تقول حاجة؟.. كواليس أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المنتخب

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

ترشيحاتنا

المعادن

سوق المعادن.. النحاس والقصدير يصعدان والحديد يتراجع وسط ترقب الفائدة والطلب الصيني

السفير السويدي بالقاهرة:

السفير السويدي بالقاهرة: مصر تمتلك ثروة استثنائية من التراث والطاقات الشابة

جائزة نوبل

منح جائزة نوبل في الطب مشاركة للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيغمان وجورج ناغل

بالصور

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

أضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي
 اضرار البطاطس المنبتة.. سموم طبيعية ومشكلات خطيرة بالجهاز الهضمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد