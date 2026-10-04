الجامعة العربية ترحب بدعوة أمريكية للإفراج عن مروان البرغوثي

رحبت جامعة الدول العربية بالدعوة التي أطلقها النائب الأمريكي رو خانا للإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، معتبرة أنها تنسجم مع الموقف العربي الثابت من قضية الأسرى باعتبارها قضية مركزية في العمل العربي المشترك.

وأكدت الجامعة، في بيان صادر اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، أن الإفراج عن مروان البرغوثي وسائر الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال يمثل مطلبًا سياسيًا وإنسانيًا قائمًا بذاته، لا يقبل المساومة ولا يُعلّق على روايات الطرف المحتجز.

الإفراج عن مروان البرغوثي

وأشارت إلى أن البرغوثي أسير سياسي يتعرض منذ سنوات لانتهاكات متكررة، لافتة إلى أن الجامعة سبق أن طالبت بوقف هذه الانتهاكات، وتوفير زيارة طبية مستقلة له، وفتح تحقيق دولي في الاعتداءات التي طالته، إلى جانب المطالبة بالإفراج عنه.

وشددت الجامعة العربية على أن أي مسار جاد نحو تحقيق السلام العادل والشامل لا يستقيم دون تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمته القدس الشرقية.

ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى ترجمة هذا الاتجاه إلى مواقف عملية تضغط من أجل الإفراج عن الأسرى، وفي مقدمتهم مروان البرغوثي، ووقف سياسات الاعتقال والتعذيب والاستيطان، وتهيئة الشروط اللازمة لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.