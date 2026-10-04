تعزيز المخزون الآمن وتبادل الفصائل النادرة.. أجندة عربية لتطوير خدمات نقل الدم

تعقد الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، يومي 4 و5 أكتوبر 2026، اجتماعها الخامس والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ورئيس ومستشاري الهيئة، لبحث عدد من الموضوعات والبرامج الرامية إلى تطوير خدمات نقل الدم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي.

وينظم الاجتماع قطاع الشؤون الاجتماعية، ممثلًا في إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، في إطار مواصلة جهود الهيئة لدعم العمل العربي المشترك في مجال خدمات نقل الدم.

وتأسست الهيئة العربية لخدمات نقل الدم بقرار من مجلس وزراء الصحة العرب عام 1979، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة بين الدول العربية، ودعم بناء القدرات والكفاءات في مجال خدمات نقل الدم، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الجودة والسلامة ومأمونية الدم.

وتكتسب خدمات نقل الدم أهمية أساسية ضمن منظومة الرعاية الصحية، لارتباطها المباشر بحماية صحة الإنسان وإنقاذ الأرواح، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والكوارث، إلى جانب كون توفير الدم الآمن يمثل ضرورة صحية وإنسانية مشتركة بين الدول العربية.

دعم مراكز نقل الدم ومشتقاته

ويناقش الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الرابع والعشرين للهيئة، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن الدورة العادية الرابعة والستين بشأن دعم مراكز نقل الدم ومشتقاته في الجمهورية اليمنية.

كما يبحث المشاركون البرامج التدريبية التي تعتزم الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة الاستبيان المرتبط بمشروع اليقظة الدموية في الدول العربية، بما يدعم جهود تطوير نظم الرقابة والسلامة في مجال نقل الدم.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك استعراض الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يسهم في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين والمؤسسات المعنية، والتعريف ببرامج الهيئة وأنشطتها ومبادراتها.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الفنية، من بينها برنامج الندوات والمحاضرات الإلكترونية المقترحة، وبرنامج الفصائل النادرة بين الدول العربية، فضلا عن متابعة برنامج تبادل الدم بين الدول العربية، بما يعزز التكامل والاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الدول الأعضاء.

كما يبحث الاجتماع الترشيحات الواردة لاستضافة المؤتمر العربي السادس عشر لنقل الدم، والمقرر عقده عام 2028، إلى جانب تحديد الدولة التي ستتولى رئاسة الهيئة للفترة من 2027 إلى 2029.

ومن المقرر عرض نتائج الاجتماع على اللجنة الفنية الاستشارية، وكذلك على اجتماع الدورة العادية الخامسة والستين لمجلس وزراء الصحة العرب، المقرر عقده في 10 نوفمبر 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.