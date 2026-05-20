أخبار العالم

وزراء الصحة العرب يتبنون قرارات داعمة لفلسطين واليمن ويقرون طب الصمود

الديب أبوعلي

عقد مجلس وزراء الصحة العرب دورته العادية الرابعة والستين في مدينة جنيف يوم 18 مايو 2026، برئاسة دولة ليبيا، وبمشاركة وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، وذلك عقب الاجتماع التحضيري للمكتب التنفيذي الذي نظمته الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية برئاسة جمهورية مصر العربية يوم 17 مايو.

وناقش المجلس عدداً من الملفات الصحية العربية والإقليمية، وفي مقدمتها دعم الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، حيث دعا إلى مواصلة الجهود العربية لتقديم الدعم الصحي والإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للتخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم القطاع الصحي الفلسطيني، مكلفاً الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمواصلة التنسيق مع وزارة الصحة والسكان المصرية لتوفير الاحتياجات الطبية المطلوبة لوزارة الصحة الفلسطينية، عبر التمويل المخصص من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، كما دعا الدول العربية والمؤسسات المالية والمنظمات المانحة إلى الاستمرار في تقديم الدعم العاجل للقطاع الصحي الفلسطيني.

وفي سياق مناقشة خطط إعادة هيكلة وإصلاح منظمة الصحة العالمية، طالب المجلس المنظمة بعدم تقليص مستويات الدعم الموجهة للدول العربية الأقل نمواً، والحفاظ على الوظائف الجوهرية للمنظمة لضمان استمرار قدرتها على الاستجابة للأزمات الصحية.

كما شدد على أهمية توحيد المواقف العربية في مسارات الإصلاح والتمويل، بما يضمن مراعاة احتياجات الدول العربية ضمن برامج المنظمة المستقبلية.

واعتمد المجلس، من حيث المبدأ، تخصيص يوم السابع من مارس من كل عام ليكون “اليوم العربي لإنسانية بلا حروق”، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحروق وتعزيز دمج الناجين منها في المجتمع، إلى جانب تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الحروق في الدول العربية.

وفي إطار دعم التضامن العربي، وافق المجلس على تخصيص دعم لوزارة الصحة العامة في الجمهورية اليمنية، من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية، لتوفير الدعم للمراكز الوطنية لنقل الدم في اليمن.

كما أعلن المجلس أسماء الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2026، حيث مُنحت جائزة التفوق في البحث العلمي والابتكار إلى فوزان بن سامي الكريع، فيما حصل محمد شريف محمد مختار على جائزة التميز والريادة والأثر المهني الطبي، بينما نال محمد محمود الطيب جائزة الحوكمة الرشيدة في إدارة وجودة النظم الصحية.

ومنح المجلس جائزة استثنائية جديدة باسم “طب الصمود” إلى الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية تقديراً لصموده ودوره في استمرار عمل المنظومة الصحية داخل قطاع غزة خلال الظروف الإنسانية الصعبة، كما أقر استحداث الجائزة لتُمنح سنوياً للأطباء العرب المتميزين في مواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث.

ورحب مجلس وزراء الصحة العرب باستضافة الجمهورية التونسية للمؤتمر الأول للشراكة الصحية العربية – الهندية عام 2027، دعماً للتعاون العربي الهندي في المجالات الصحية المشتركة.

كما اعتمد المجلس شعار “نحو عمر مديد وجودة حياة مستدامة” ليكون شعار يوم الصحة العربي لعام 2026، مع دعوة الدول الأعضاء إلى الاحتفاء بهذه المناسبة على المستوى الوطني.

وأشاد المجلس بالدور الذي يقوم به الصندوق العربي للتنمية الصحية في تقديم الدعم الطبي والإنساني للدول العربية المتضررة من الأزمات والكوارث والطوارئ الصحية، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل الصحي العربي.

وفي ختام أعماله، أعلن المجلس دعمه لمشروعي القرارين المقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن الآثار الصحية للهجمات الإيرانية على المدنيين والبنية التحتية الحيوية، إضافة إلى مشروع القرار المقدم من الجمهورية اللبنانية بشأن التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، والمقرر عرضها أمام الدورة التاسعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

