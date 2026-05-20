البحث العلمي تعلن نتائج تمويل مشروعات الباحثين الشباب

تحرص أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعم الباحثين الشباب وتعزيز مجالات العلوم البينية والتخصصات المستقبلية، أعلنت الأكاديمية نتائج تمويل مشروعات الباحثين الشباب ضمن أنشطة الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، التابعة لبرنامج “الشبكات العلمية القومية”.

دعم منظومة المعلوماتية الحيوية في مصر

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على اهتمام الأكاديمية بدعم منظومة المعلوماتية الحيوية في مصر، وتمكين الباحثين في بداية مسيرتهم العلمية، من خلال توفير فرص تمويلية تسهم في تطوير أبحاثهم وبناء قدراتهم البحثية في هذا المجال الحيوي والاستراتيجي.

وكانت الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية قد تأسست عام 2023 بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبالتعاون مع جامعة عين شمس، بهدف دعم مجتمع الباحثين المصريين العاملين في مجال المعلوماتية الحيوية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية.

وقد شهدت دعوة التقدم إقبالًا واسعًا من الباحثين الشباب، حيث تقدم أكثر من 70 باحثًا وباحثة، وأسفرت أعمال التحكيم العلمي عن اختيار 11 مشروعًا بحثيًا للحصول على التمويل، بحد أقصى 100 ألف جنيه لكل مشروع، وذلك دعمًا للأبحاث التطبيقية المتميزة في مجال المعلوماتية الحيوية.

وتؤكد الأكاديمية استمرارها في دعم الكفاءات العلمية الشابة، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المجالات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة.

للاطلاع على أسماء المشروعات الفائزة، يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية