وزير التعليم العالي يكشف حقيقة وجود تغير في قواعد تنسيق القبول بالجامعات

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد ستظل كما هي دون أي تغييرات، مشيراً إلى استمرار العمل بنفس القواعد والضوابط التي تم تطبيقها خلال العام الدراسي الماضي.

بطولة الألعاب الإفريقية

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على استقرار منظومة التنسيق بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكداً أن إجراءات التنسيق ستتم وفق الآليات المعمول بها في السنوات السابقة.

كانت فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان الرسمي عن تنظيم مصر لبطولة الألعاب الإفريقية للجامعات (النسخة الثانية عشرة 2026)، قد بدأت صباح اليوم بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية⁠، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات والاتحاد الرياضي للجامعات.