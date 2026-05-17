الدوري يشتعل .. استعدادت مكثفة من لجنة الحكام استعدادا للمباريات المتبقية

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تدريباً عملياً ونظرياً، اليوم الأحد، في مركز المنتخبات الوطنية، لعدد من حكام ومساعدي الدوري الممتاز، «دوري نايل»، استعداداً للمباريات المتبقية من المسابقة.

وشمل اليوم التدريبي، محاضرات فنية وتطبيقات عملية داخل الملعب، ركزت على التمركز الصحيح، وقراءة اللعب، وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب مراجعة عدد من الحالات التحكيمية المختلفة لتوحيد القرارات وتقليل الأخطاء.

وتأتي هذه التدريبات؛ ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، لتطوير منظومة التحكيم ورفع كفاءة الحكام.