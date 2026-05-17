سيناريو مجنون يقود الأهلي للتتويج بلقب بطولة الدوري المصري

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بالنادي المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء المقبل، في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتمسك فريق الأهلي بأماله الضعيفة للغاية لتحقيق لقب بطولة الدوري المصري لأن اللقب في أقدام منافسيه.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

سيناريو تتويج الأهلي بلقب الدوري

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على المصري البورسعيدي مع خسارة الزمالك أمام فريق سيراميكا كليوباترا وكذلك خسارة بيراميدز أمام منافسه سموحة.

بينما فوز بيراميدز أو حتى تعادله مع سموحة مع سقوط الزمالك بالخسارة أمام فريق سيراميكا وفوز الأهلي يمنح السماوي اللقب.

فرصة الأهلي الوحيدة في تحقيق لقب البطولة هو خسارة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأخيرة وهو ما يعد سيناريو جنوني لو حدث.

موعد مباراة الأهلي والمصري

تنطلق مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وتشهد الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز عدة مواجهات قوية، حيث يلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، فيما يخوض بيراميدز مواجهة أمام سموحة، في ختام موسم مثير من المسابقة المحلية.