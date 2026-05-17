رئيس نادي أبو قير للأسمدة يثمن تهنئة الأهلي والأندية الرياضية بالتأهل

وجّه المهندس هاني ضاحي، ورئيس نادي أبو قير للأسمدة، برقية شكر وتقدير رسمية باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة، إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وجاءت هذه البرقية ردًا على التهنئة التي تقدم بها النادي الأهلي بمناسبة الصعود التاريخي لفريق كرة القدم بنادي أبو قير للأسمدة إلى الدوري المصري الممتاز، حيث أعرب المهندس هاني ضاحي عن بالغ اعتزازه بهذه التهنئة من النادي الأهلي العريق، مؤكدًا أن هذه اللفتة تعكس عمق العلاقات الطيبة وروح التقدير المتبادل بين المؤسسات الرياضية والوطنية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أعرب المهندس هاني ضاحي ومجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع رؤساء ومجالس إدارات الأندية المصرية، والمؤسسات الرياضية، والشخصيات العامة التي بادرت بتقديم التهنئة للنادي بمناسبة هذا الإنجاز، مؤكدين أن هذا الدعم والمشاعر الصادقة يعكسان قوة الروابط والروح الرياضية الراقية التي تجمع أسرة كرة القدم المصرية.

واختتم رئيس نادي أبو قير للأسمدة البيان بتمنياته بدوام التوفيق والنجاح للنادي الأهلي وكافة الأندية والمؤسسات الرياضية الشريكة، متمنيًا للجميع المزيد من التقدم والازدهار، بما يسهم في رفعة الرياضة المصرية