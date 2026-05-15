أمير عزمي مجاهد: تأهل أبو قير للأسمدة أول إنجاز بعد وفاة والدي.. وأهديه لروحه

تحدث أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق أبو للأسمدة، عن تأهل الفريق للدوري المصري الممتاز.

وقال أمير عزمي مجاهد في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور:"بشكر اللاعبين ورئاسة النادي على دعمهم المستمر لنا حتى الصعود للدوري الممتاز، يكفيني فرحة الجماهير اليوم بالتأهل للممتاز".

وأضاف: "أهدي التأهل إلى الدوري الممتاز لروح والدي، هذا أول إنجاز لي بعد وفاة والدي وأهدي له التأهل، أبو قير فشل في التأهل الموسم الماضي بفارق هدف".

واختتم: "سعيد بكرم ربنا عليا وأكون المدير الفني للفريق في التأهل للممتاز، محتاج شهر أنام بعد التأهل للممتاز ولم نتطرق للحديث عن أي شئ بخصوص تحضيرات الفريق في الدوري".