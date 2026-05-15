أمير عزمي: صعود أبو قير للأسمدة إنجاز تاريخي يحسب للجميع

عبّر أمير عزمي مجاهد المدير الفني لنادي أبو قير للأسمدة عن سعادته الكبيرة بعد نجاح الفريق في التأهل إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد إنجازا تاريخيا للنادي وجماهيره.



وقال أمير عزمي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن الجميع داخل النادي كان يعمل بهدف تحقيق حلم الصعود، مشيرًا إلى أن الفريق استحق التواجد بين الكبار بعد موسم قوي ومجهود كبير من جميع العناصر.



وأضاف المدير الفني أن هذا الإنجاز لا يُنسب لجهاز فني أو مجموعة بعينها، بل هو ثمرة عمل جماعي منذ بداية الموسم، مؤكدًا أن الفضل يعود أيضًا إلى ياسر الكناني المدير الفني السابق، الذي لعب دورًا مهمًا في إعداد الفريق ووضع الأساس الذي ساهم في تحقيق الصعود التاريخي.