تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو بالدوري المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق فاركو بالدوري المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي، علي زعزع

خط الوسط: أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا، رشاد المتولي

هجوم: فيجيري، ايبا، جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، وليد علي، محمد صبري، أحمد مصطفى، محمد مسعد، محمد هلال، غنام محمد، محمد يسري، حمدي مارسيلو

ويحل بعد قليل وفي تمام الخامسة مساءً على ملعب برج العرب، فريق مودرن سبورت ضيفًا على نظيره فريق فاركو ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية لدوري nile.