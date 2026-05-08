مجموعة الهبوط .. التعادل السلبي يحسم مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالدوري

حسم التعادل السلبي مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندري، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، بختام الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحاول كل فريق تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهما بالنجاح.

ترتيب الفريقين

وبتلك النتيجة رفع مودرن سبورت رصيده للنقطة 32 ليحتل المركز الثامن بترتيب مجموعة الهبوط، وبينما رفع الاتحاد رصيده للنقطة 29 ليحتل المركز العاشر.

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: طارق سيد - علي فوزي - علي زعزع - أحمد يوسف.

خط الوسط: محمد صبري - عبد الرحمن شيكا - محمد مسعد - رشاد المتولي.

خط الهجوم: أرنولد إيبا - جودوين شيكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، وليد علي، فيجيري، أحمد مصطفى، غنام محمد، آدم رجم، محمد يسري، وحمدي مارسيلو.

حكام مباراة مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

وأدار مباراة مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من محمد العتباني (حكمًا للساحة)، أحمد لطفي ومحمد أبو رحاب (مساعدين)، هيثم عثمان (حكمًا رابعًا)، الدولي حسام عزب ووليد عبد الرازق (تقنية الفيديو).