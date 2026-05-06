الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره لمواجهة مودرن سبورت

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، تنظيم رحلة وتوفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير النادي إلى محافظة القاهرة، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته المرتقبة أمام نادي "مودرن سبورت".

وتأتي المباراة في إطار منافسات الأسبوع التاسع من المرحلة النهائية لبطولة الدوري العام، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح النادي، في بيان له، أن الاستفادة من الرحلة تقتصر على حاملي بطاقة المشجع "Fan ID" وتذكرة المباراة، مشيراً إلى أن الأتوبيسات ستتواجد أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر النادي بالشاطبي، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثانية ظهراً موعد التحرك.