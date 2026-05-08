تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الاتحاد السكندري بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: طارق سيد، علي فوزي، علي زعزع، أحمد يوسف

خط الوسط: محمد صبري، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، رشاد المتولي

هجوم: ارنولد ايبا، جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، وليد علي، فيجيري، أحمد مصطفى، غنام محمد، أدم رجم، محمد يسري، حمدي مارسيلو

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب إستاد القاهرة، فريق مودرن سبورت نظيره فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية لدوري nile.