رئيس الوزراء يكرم محافظ كفر الشيخ خلال احتفالية المليون رخصة دولية| صور

كرَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، خلال احتفالية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والتي أُقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما شارك في الاحتفالية عدد من المحافظين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وعدد من السفراء، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية، ووفد من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ))، وشركة "سيسكو" العالمية، وعدد كبير من كبار المسئولين المعنيين، وذلك لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» بالتعاون مع شركة «سيسكو» العالمية، وإطلاق «مرصد سوق العمل الدولي».

وجاء تكريم المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، تقديرًا لجهود المحافظة في دعم وتأهيل الطلاب والشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات الرقمية الحديثة، فضلًا عن حرصه على دعم أبناء المحافظة المشاركين بالمبادرات التدريبية والتكنولوجية، ومساندتهم في برامج إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي، في إطار توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته التنافسية.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان، خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل والمنافسة في سوق العمل العالمي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب والشباب المتميزين، وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية التي تسهم في تنمية مهاراتهم الرقمية واللغوية ومهارات العمل الحر، بما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة للعمل والابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن إطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية» يمثل خطوة مهمة نحو إعداد وتأهيل مليون شاب وفتاة للحصول على شهادات دولية معتمدة في مختلف المجالات التقنية والمهنية، بما يعزز من قدراتهم التنافسية ويواكب توجهات الجمهورية الجديدة نحو الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.

وشهدت الاحتفالية تسليم 2000 رخصة دولية معتمدة للطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا واللغات الأجنبية والعمل الحر، من بينهم 88 طالباً وطالبة من أبناء محافظة كفرالشيخ المتميزين، ضمن مبادرات «صيف رقمي»، و«شتاء رقمي»، و«كن مستعدًا»، إلى جانب تكريم عدد من الأكاديميات والمؤسسات التعليمية ومديريات التربية والتعليم المتميزة على مستوى الجمهورية.