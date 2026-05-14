قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاطل تعدى على شاب وأصابه بالجيزة
عبد اللطيف: تطوير التعليم مسئولية تشاركية مع القطاع الخاص وسنواصل جهود تحسين المناهج
شوبير يكشف عن القائمة الأقرب لمنتخب مصر في كأس العالم
رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق «مبادرة المليون رخصة دولية»
5 أيام نارية.. موجة طقس حارة تضرب البلاد خلال الساعات القادمة
وزير بريطاني يزور غرب البلقان وتركيا استعدادًا لقمة «الناتو»
رئيس الوزراء: هناك توجه استراتيجي للدولة لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي
عبد اللطيف: تفعيل شبكة أكاديميات سيسكو بالمحافظات بإشراف التطوير التكنولوجي
41 درجة مئوية.. رفع حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة في الوادي الجديد
سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان
البيت الأبيض: «ترامب» و«شي» اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
ساحات المسجد النبوي تستعد بمنظومة هندسية متكاملة لتلطيف الأجواء وخدمة الحجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جميلة يا بلدي.. محافظ كفر الشيخ يشدد على الارتقاء بمستوى النظافة | صور

حملات مكثفة للنظافة
حملات مكثفة للنظافة
محمود زيدان

 تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود النظافة والتجميل، ودهان البلدورات، وري وزراعة الأشجار، وصيانة كشافات الإنارة بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن فعاليات تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة .. بلدنا أجمل».

أوضح محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة والتجميل، إلى جانب أعمال التشجير ودهان البلدورات وتطوير حاويات التجميع، ونقل المقالب الوسيطة، وتطوير المعدات، والدفع بمعدات كنس وتخطيط شوارع حديثة، وتطوير منظومة الإنارة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتطوير الحدائق والمتنزهات، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المبادرة، والحفاظ على ما يتم إنجازه، ونشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، بالتوازي مع تحسين الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بمختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة، من بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات بدلًا من تكهينها، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق محافظ كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

ترشيحاتنا

الإفتاء: زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء فى الأراضي المقدسة من أقرب القربات

الإفتاء: زيارة مقامات آل بيت النبوة والصحابة والشهداء فى الأراضي المقدسة من أقرب القربات

أمر يسن فعله قبل الإحرام

أمر يسن فعله قبل الإحرام.. تعرف عليه

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف لـ"المواطنين": نحن على أعتاب خير أيام الدنيا ويجب إشاعة الأنوار والسكينة

بالصور

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد