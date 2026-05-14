جميلة يا بلدي.. محافظ كفر الشيخ يشدد على الارتقاء بمستوى النظافة | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود النظافة والتجميل، ودهان البلدورات، وري وزراعة الأشجار، وصيانة كشافات الإنارة بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن فعاليات تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي» تحت شعار «إيد واحدة .. بلدنا أجمل».

أوضح محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة والتجميل، إلى جانب أعمال التشجير ودهان البلدورات وتطوير حاويات التجميع، ونقل المقالب الوسيطة، وتطوير المعدات، والدفع بمعدات كنس وتخطيط شوارع حديثة، وتطوير منظومة الإنارة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتطوير الحدائق والمتنزهات، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المبادرة، والحفاظ على ما يتم إنجازه، ونشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل، بالتوازي مع تحسين الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تنفيذ عدد من المبادرات التنموية بمختلف مدن وقرى ومراكز المحافظة، من بينها مبادرة «كفرالشيخ بتنور» لتطوير منظومة الإنارة العامة، ومبادرة «كفرالشيخ للأخضر» لزيادة المسطحات الخضراء، ومبادرة «تأهيل الطرق» لرفع كفاءة وتمهيد الطرق، ومبادرة «جميلة يا بلدي» لتطوير منظومة النظافة والتجميل، ومبادرة «من التكهين إلى التشغيل» لصيانة المعدات والمركبات بدلًا من تكهينها، في إطار خطة شاملة للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.