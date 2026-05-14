الخطة الاستثمارية .. محافظ كفر الشيخ يتابع تركيب الانترلوك بمصيف بلطيم | صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالجزر الوسطى بمدينة مصيف بلطيم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حركة السير، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال التطوير الجارية تسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري على الشوارع، وتأتي ضمن اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

أكد محافظ كفرالشيخ على المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية بجميع المراكز والمدن، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتذليل أي عقبات لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.