مودرن سبورت يرغب في شراء مصطفى مخلوف.. والأهلي يرد

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل نادي مودرن سبورت انه لديه الرغبه في شراء اللاعب مصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق المعار من الأهلي، بعد ظهوره بشكل جيد مع الفريق في الموسم الحالي.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن إدارة النادي ستفتح خطوط تواصل في الفترة المقبلة للتعاقد مع الحارس، ولكنها تنتظر قرار الأهلي الرسمي.

وفي نفس السياق كشف الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة استقرت على بيع مصطفى مخلوف حارس خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضح الغندور أن الأهلي ليس لديه المانع في رحيل حارسه خلال فترة الانتقالات المقبله.