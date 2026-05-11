الأهلي على مشارف انتعاشة اقتصادية غير مسبوقة

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الأهلي يستعد خلال الفترة المقبلة للحصول على طفرة كبيرة في عقود الرعاية والاستثمار، مشيرًا إلى دخول النادي مرحلة مالية قوية في ملف التسويق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "بداية من الموسم الجديد هتشوفوا عروض خرافية لرعاية الأهلي سواء في الاستاد أو الرعاية، وهتكون بالدولار، وفي شركة هتدفع 6.5 مليون دولار".

وأضاف: "قيمة رعاية الأهلي هتكون بالدولار لكن الدفع هيكون بالجنيه المصري، والنادي داخل على انتعاشة تاريخية في ملف الرعاية".

وتابع: "الأهلي بيتفق مع الشركات على عمل إعلانات لعدد من اللاعبين، ومن بينهم حسين الشحات في الموسم الجديد".